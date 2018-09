Inter, l’esterno vicino in estate potrebbe a sorpresa rinnovare

Niente ritorno in Italia per lui

Era stato vicino all’Inter la scorsa estate. Poi la società nerazzurra ha virato con forza su Sime Vrsaljko e Kwadwo Asamoah.

Nonostante le tante voci che lo volevano vicino al ritorno in Italia, con club come Juventus, Napoli ed appunto Inter interessati al suo cartellino, Matteo Darmian, terzino classe 1989 del Manchester United ed ex Torino, potrebbe a sorpresa continuare la propria carriera alla corte di Josè Mourinho.

Stando alle indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, e riportate dal “The Sun”, infatti, il club britannico sarebbe pronto ad offrire all’ex granata il rinnovo contrattuale, che, alla fine, potrebbe essere accettato. Il terzino, dunque, che più volte è stato vicino al ritorno in Serie A, alla fine è rimasto al Manchester United che – riporta il Sun – adesso starebbe pensando di proporgli il rinnovo del contratto (in scadenza nel 2019).

Fonte: Sun

Il futuro di Darmian era stato fortemente in bilico in estate

In estate il terzino, intercettato dai microfoni del Manchester Evening News, aveva dichiarato di aver voglia di maggiore spazio, riaprendo la possibilità di un ritorno in Italia: “Vedremo cosa succede… Non lo sappiamo ancora. Io voglio giocare più regolarmente, la scorsa stagione non ho giocato molto. Questo è il mio obiettivo e la mia ambizione, è per questo che ho parlato con il mio agente e anche con il club sul mio futuro”. Ritorno che, a quanto pare, non ci sarà. Almeno a Gennaio.