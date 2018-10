Inter – L’esterno è ormai un punto fermo. Impossibile farne a meno

Politano: un pericolo continuo per gli avversari

L’Inter, nella serata di ieri (mercoledì 3 ottobre), ha conquistato la seconda vittoria consecutiva in Champions League. I nerazzurri hanno giocato, disputato, forse, la miglior partita della stagione. I ragazzi di Spalletti, dopo lo svantaggio iniziale, hanno ribaltato la situazione, il risultato grazie alle reti di Nainggolan, prima, e di Icardi, poi.

Il manager di Certaldo si è ritenuto soddisfatto della prestazione dei suoi giocatori, i quali, oltre alle reti segnate, hanno creato anche diverse occasioni per gonfiare la rete protetta dal portiere avversario. Un giocatore, su tutti, si è distinto nell’ultima trasferta Orange. Si tratta di Matteo Politano. L’esterno offensivo, arrivato dal Sassuolo in estate, è stato uno dei migliori.

Velocità e dribbling

La sua velocità e la sua attitudine al dribbling hanno consentito ai nerazzurri di creare, di mettere in difficoltà i giganti difensivi del Psv. Le azioni offensive della squadra milanese partivano spesso, anzi quasi sempre, dalla fascia destra, ovvero dalla corsia occupata dallo stesso numero 16 interista. Politano, dopo il primo gol messo a segno con la nuova maglia contro il Cagliari, mette a referto un’altra prestazione sontuosa.

In questo periodo, Spalletti, difficilmente, può farne a meno. Il suo impiego a Ferrara contro la Spal pare quasi scontato. L’ottimo rendimento offerto dall’ex Sassuolo è merito anche del supporto continuo di D’Ambrosio. L’ex capitano del Torino, oltre ad una buona prestazione difensiva, si è proposto più di una volta in avanti, regalando spazi ed opportunità al suo compagno di squadra e di Nazionale. Entrambi hanno buone possibilità di essere chiamati da Mancini in vista dei prossimi impegni.