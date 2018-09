Inter, l’esterno è già un idolo dei tifosi. Lotta, tira e segna

Politano, la freccia di Spalletti timbra il cartellino

L’Inter conquista la quarta vittoria consecutiva, la terza in campionato, grazie al successo casalingo contro il Cagliari. I nerazzurri, nonostante una prestazione non del tutto esaltante, salgono a quota 13 in classifica. Spalletti, allenatore della formazione milanese, ha effettuato diversi cambi rispetto all’ultima uscita per risparmiare uomini in vista della Champions League.

Sono stati 6 i cambi, le riserve inserite dal tecnico di Certaldo. Tra i tanti, Dalbert e Lautaro Martinez si sono messi in mostra. Il primo, oltre all’assist per il gol dell’1-0 proprio del numero 10 nerazzurro, si è mosso bene in entrambe le fasi di gioco. L’attaccante, dal canto suo, ha trasformato in oro l’assistenza del brasiliano ex Nizza e ha saputo conquistare subito San Siro a suon di giocate incredibili.

Il nono marcatore stagionale

Oltre ai due citati in precedenza, anche un altro giocatore si è guadagnato la stima e il rispetto di tifosi, compagni ed allenatore. Si tratta di Matteo Politano. L’esterno, dopo svariati tentativi, è riuscito a timbrare il cartellino, è riuscito a segnare il suo primo gol con la maglia dell’Inter. La sfida personale con il collega ed avversario Cragno, portiere del Cagliari, è durata tutta la partita.

L’estremo difensore azzurro si è difeso, respingendo diverse conclusioni. Alla fine, però, ha dovuto alzare bandiera bianca dinanzi allo splendido gol del numero 16 interista. A un minuto dal termine, anzi dal recupero, su azione da calcio d’angolo, Politano raccoglie un pallone respinto dalla difesa. Nel giro di pochi secondi, l’esterno controlla la sfera e scaglia un sinistro volante che spinge il pallone in fondo alla rete.

San Siro è esploso alla rete del giocatore classe 1993. L’ex sassuolo diventa il nono marcatore stagionale dell’Inter. Rispetto alle passate stagioni, la formazione nerazzurra può quindi non definirsi più Icardi dipendente anche se, in realtà, tutti conoscono l’importanza del numero 9 argentino dentro e fuori dla campo. Il suo impiego mercoledì 3 ottobre in Champions è praticamente scontato.