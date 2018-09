Inter, l’esclusione di Gagliardini metterà pressione al mediano nerazzurro?

Vecino e una Champions da protagonista

L’Inter, tra poco più di due settimane tornerà a giocare la Champions League. La competizione europea per eccellenza è mancata per troppo tempo alla squadra milanese. Proprio per questo Spalletti e il suo staff, e la società in primis, non hanno intenzione di abbandonarla, anzi vogliono vedere i giocatori dare il massimo in ogni singolo match. Non sarà semplice, anzi sarà molto difficile perchè il girone è pieno di sfide di alto livello. Barcellona, Spurs e PSV saranno le avversarie dei nerazzurri.

La competizione europea è stata conquistata dalla squadra spallettiana grazie alla vittoria ottenuta nell’ultima giornata di campionato contro la Lazio all’Olimpico. Il gol decisivo è stato segnato da Vecino. Il centrocampista ex Fiorentina, nuovo numero 8 della formazione nerazzurra, fa parte dei giocatori inseriti nella lista Champions da Spalletti. Il manager di Certaldo punta molto sulla sostanza e sulla qualità dell’ex Empoli. Sarà lui il partner di Brozovic.

Incursore e schermo davanti alla difesa

Vecino è un giocatore completo che ha bisogno di tempo per ritrovare la migliore condizione fisica. Il numero 8 dell’Inter ha una gamba, un’accelerazione da incursore. Più di una volta, nella passata stagione, i tifosi nerazzurri lo hanno visto galoppare e superare avversari con una facilità disarmante.

In altre occasioni, però, lo stesso giocatore si è trovato in difficoltà per via anche della situazione complessiva, di squadra. Nel periodo più difficile della stagione, Vecino, così come Borja Valero, non hanno saputo prendere per mano la squadra e sono finiti in panchina.

Spalletti ha dato fiducia a Brozovic e Gagliardini. Entrambi si sono presi le loro responsabilità e, svolgendo i loro compiti, hanno saputo spingere l’Inter verso la conquista della Champions. L’azzurro, almeno inizialmente, non farà parte della lista europea. Anche per questo motivo Vecino dovrà dimostrare di essere all’altezza del compito.