Inter, le condizioni di Radja Nainggolan (GdS)

Inter, come sta Nainggolan

Ieri Radja Nainggolan è uscito anzitempo a causa di un riacutizzarsi del problema alla caviglia rimediato nel derby dopo uno scontro di gioco con Lucas Biglia. Questo problema lo ha costretto a correre male e ciò gli ha comportato un affaticamento muscolare. A questo punto, il suo impiego contro la Roma è serio rischio.

Quella dell’Olimpico doveva essere la sua partita, così come quella di ieri sera. Purtroppo il fallaccio di Biglia ha distrutto, in senso figurato, la caviglia del belga e, dopo più di un mese, ne sta ancora pagando le conseguenze. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport non sono previsti accertamenti per stabilire le sue condizioni.

Questo perché la diagnosi è chiara a tutti, staff medico e staff tecnico compreso. Questi problemi sicuramente gli faranno saltare, come detto, la sfida di Roma, ma rischia seriamente di saltare anche quella dello Juventus Stadium, contro gli acerrimi rivali della Juventus. Due partite che Radja avrebbe voluto giocare, che probabilmente sarà costretto a guardare dalla tribuna.

I suoi sostituti

Nainggolan, come detto, starà fuori per un po’. E non è la prima volta per l’Inter. Quindi Spalletti è preparato per sostituirlo, anche perché, perlomeno in campionato, ha diverse alternative. Il primo nome, soprattutto dopo la prestazione di ieri, è quello di Borja Valero. Lo spagnolo è apparso particolarmente in palla e si candida così per una maglia da titolare contro i giallorossi.

Poi c’è Joao Mario. Il portoghese, ormai riabilitato da mister Spalletti, potrebbe dare una mano ai nerazzurri in caso di 4-3-3, modulo che lo esalta. Come terza e ultima opzione c’è Lautaro Martinez. Il giovane centravanti argentino è entrato nei cuori dei tifosi nerazzurri e molti vorrebbero vederlo in tandem con Icardi. Vedremo se mister Spalletti sarà dello steesso avviso.