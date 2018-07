Inter, le concorrenti pronte a scipparti il terzino. Ausilio ha un’idea ben chiara

Inter: tutto sul terzino

L’Inter sta conducendo un mercato da da 10 ma manca ancora qualcosa per affrontare la prossima stagione nel migliore dei modi, soprattutto in vista della Champions League. I nerazzurri cercano fortemente un terzino destro dopo l’addio di Joao Cancelo.

Nelle ultime settimane si è parlato di Alessandro Florenzi che non trova l’accordo con la Roma ma non vorrebbe lasciare Trigoria. Spalletti farebbe il possibile pur di averlo anche se i dirigenti di Corso Vittorio Emanuele starebbero optando per Sime Vrsaljko.

Il croato ancora in gara con la sua Croazia dopo aver passato gli ottavi sta disputando ottime gare ma mezza serie A è sulle sue tracce. A Radio Crc Raffaele Auriemma ha dichiarato:

“Dall’Atletico Madrid ci hanno detto che ci sono stati, per ora, due club italiani a farsi avanti con i colchoneros per Sime Vrsaljko, il cui valore si è anche accresciuto per via delle sue prestazioni al Mondiale e delle belle figure della Croazia, che potrebbe addirittura arrivare in fondo. Almeno per adesso, però, il Napoli non è tra questi: si tratta, infatti, di Inter e Roma. Questo a conferma di come il Napoli non voglia prendere un altro terzino titolare ma un’alternativa a Hysaj”.

Braccio di ferro

Le rivelazioni del giornalista napoletano, dunque, fanno pensare ad una gara tra Roma e Inter con i nerazzurri che potrebbero avere due risultati su tre. In caso di accordo di rinnovo tra Florenzi e Monchi, il croato sarà la prima scelta di Piero Ausilio.

Nel caso in cui, la Roma dovesse prendere il terzino dell’Atletico Madrid, Spalletti potrebbe essere ancora una volta decisivo e portare Alessandro Florenzi ad Appiano.