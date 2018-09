Keita: gol da urlo contro il Madagascar

L’Inter ha ricevuto un bel messaggio da parte del suo attaccante. Keita, infatti, ha segnato un gran gol con la sua Nazionale contro il Madagascar. L’ex Lazio ha accorciato le distanze e consentito ai suoi compagni poi di trovare la rete del pareggio finale. Dopo gli errori commessi con il Bologna, l’attaccante, arrivato in estate in prestito dal Monaco, vuole dimostrare a Spalletti di potersi meritare il posto da titolare all’interno della nuova Inter, dell’Inter che sta lentamente prendendo forma. I nuovi devono trovare l’intesa con gli interpreti che, nel precedente torneo, hanno riportato la società di Corso Vittorio Emanuele in Champions.

La vittoria ottenuta a discapito dei giocatori allenati da Filippo Inzaghi deve essere un punto di partenza, una base sulla quale lavorare. L’allenatore di Certaldo sa di avere in squadra giocatori “forti”, di livello. La stagione prevede una partecipazione costante da parte di tutti gli interpreti della rosa, poichè le competizioni, che vedono la squadra di Milano protagonista, sono ben tre. la Champions league, soprattutto, è una competizione che elimina diverse energie. Le alternative e la panchina lunga saranno, in questo senso, fondamentali per far sì che la stessa squadra meneghina possa fare strada sia in Italia sia in Europa.