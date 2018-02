Inter, l’attaccante risponde alle critiche a suon di gol

Inter, 2 gol in due partite da titolare per Eder

L’Inter ha un leader in più. Si tratta di Eder. L’oriundo ha messo a segno due gol nelle ultime due partite da titolare. Dopo aver sbloccato il risultato con il Crotone, match poi pareggiato 1-1, il numero 23 nerazzurro ha segnato anche nella giornata di ieri, domenica 11 febbraio, grazie all’assist di Brozovic. L’azzurro si è preso la scena, visto l’infortunio di Icardi, a suon di gol e sacrificio. Da segnalare, inoltre, la sua intesa con Karamoh, giovane che ha deciso la sfida con il Bologna grazie a una precisa conclusione a giro di sinistro.

Il capitano dell’Inter Mauro Icardi dovrebbe essere a disposizione di Spalletti per la prossima gara di campionato, per la trasferta di Genova contro il Genoa. La compagine genovese sta attraversando un ottimo periodo dopo le vittorie con Lazio e Chievo, entrambe rimediate lontane dalle mura amiche. Ora che i ragazzi dell’allenatore di Certaldo hanno conquistato il terzo posto in graduatoria, gli stessi nerazzurri dovranno dimostrarsi determinati e carici al fine di mantenere la posizione, poichè valida per andare in Champions senza passare per i preliminari. La strada, prima di raggiungere il traguardo, è ancora lunga e insidiosa, ma, allo stesso tempo, imprevedibile.