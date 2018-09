Inter, l’attaccante lavora sodo per tornare al meglio della forma

Loading...

Prosegue il recupero di Lautaro Martinez

L’Inter sarà presto al completo in vista dei prossimi impegni di campionato e Champions League. Luciano Spalletti, allenatore della formazione milanese, vuole avere tutti i giocatori al meglio per sfruttare le loro doti, le loro potenzialità. Ci sono ancora diversi interpreti acciaccati. Uno di questi è Lautaro Martinez, attaccante ex Racing. Il numero 10 della formazione nerazzurra è alle prese con la fase di recupero. “Pensando al recupero per tornare nel migliore dei modi” – ha pubblicato il professionista sul suo profilo Instagram-.

Nel corso della preparazione estiva, l’acquisto estivo ha messo in mostra le sue qualità da bomber, da attaccante vero. Tutti ricordano la marcatura effettuata nel corso dell’amichevole con l’Atletico Madrid. Su cross di Asamoah, il classe 1997 ha saputo colpire la sfera in semi rovesciata e gonfiare la rete del portiere avversario. Da trequartista, nel corso della prima gara stagionale, ha faticato. Martinez ha l’istinto da prima punta e predilige posizionarsi al centro dell’area di rigore. Ma, al tempo stesso, sa anche aiutare la squadra, sa appoggiare e far respirare i suoi compagni. I prossimi giorni saranno fondamentali per far sì che il ragzzo possa tornare a giocare ad alti livelli. Sicuramente salterà la sfida di San Siro contro il Parma.