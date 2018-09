Inter – L’attaccante ha un’occasione da non sprecare. Da esterno destro…

Keita: convincere Spalletti è un obbligo

L’Inter, alla ricerca della terza vittoria consecutiva in campionato, sarà di scena questa sera, sabato 29 settembre, a San Siro contro il Cagliari. I nerazzurri stanno attraversando un buon momento dopo un inzio di campionato molto complicato. Spalletti conosce le doti della sua squadra, ma anche i suoi limiti, le sue debolezze, soprattutto, di tipo mentale.

Le sconfitte rimediate con Parma e Sassuolo hanno dimostrato la non capacità di reazione della rosa, una volta passata in svantaggio, e di conseguenza le difficoltà degli stessi giocatori nell’offendere le squadre troppo chiuse. La rimonta effettuata al Meazza con gli Spurs e le vittorie nel finale con Sampdoria e Fiorentina hanno cancellato, in parte, la le delusioni iniziali. Sta di fatto che l’allenatore di Certaldo vuole, pretende di più dai suoi intepreti, in particolar modo, da Icardi e Nainggolan.

Il sogno dei tifosi nerazzurri

Allo stesso tempo, anche gli esterni devono mettere in mostra maggiormente le loro doti. Una delle ali maggiormente criticate in questo primo mese di campionato è stato Keita. Il senegalese, con il Cagliari, ha l’occasione di recuperare terreno nelle gerarchie del suo allenatore. Il numero 11 della formazione nerazzurra non ha ancora segnato il suo primo gol con la casacca della squadra meneghina.

L’ex Monaco ha caratteristiche che piacciono al tecnico di Certaldo, poichè tecnico, veloce ed efficace in fase di conclusione. La gara di questa sera è un’occasione da non perdere. I tre punti sarebbero un buon biglietto da visita in vista della gara di Champions contro il PSV. I punti persi in questo inizio di campionato sono già stati parecchi. Per questo motivo serviranno concentrazione e determinazione.

La gara con la compagine sarda nasconde insidie. Il pubblico del Meazza sarà, come al solito, presente, al fianco dei propri beniamini. Spalletti, in questo senso, è stato chiaro: i tifosi meritano grandi soddisfazioni, meritano di sognare e vivere di emozioni.