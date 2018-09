Inter, l’attaccante è pronto a prendersi una maglia da titolare. Spalletti…

Keita si scalda: a destra nel tridente alle spalle di Icardi

L’Inter, dopo la vittoria conquistata in Champions League contro gli Spurs, si prepara a scendere in campo a Marassi contro la Sampdoria in campionato. I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta casalinga con il Parma. L’ex Dimarco ha affondato i ragazzi di Spalletti con un gol da cineteca. Il manager di Certaldo, nonostante la vittoria di martedì 18 settembre, pretende il massimo impegno e la massima attenzione dalla sua squadra, la quale non ha ancora una condizione fisica e tecnica ottimale.

Dopo l’incontro europeo, l’allenatore di Certaldo dovrebbe riproporre buona parte della formazione che ha steso gli Spurs. Ci sono alcune sorprese come D’Ambrosio, schierato nel suo ruolo di esterno difensivo destro, e Keita, inserito, invece, come attaccante destro del tridente alle spalle di Icardi. Gagliardini, inoltre, dovrebbe prendere il posto di Vecino al fianco di Brozovic. Keita, in particolar modo, non vede l’ora di scendere in campo per guadagnarsi la fiducia del suo tecnico.

Alla ricerca del primo gol stagionale

Keita, ex Lazio e Monaco, è arrivato a Milano in prestito con diritto di riscatto. Il bomber è stato acquistato per via della sua duttilità, poichè può giocare in tutti i ruoli dell’attacco. In questo avvio di stagione, il senegalese ha collezionato diverse occasioni da gol, ma, al tempo stesso, diversi errori sotto porta. Contro Parma e Bologna sono mancati precisione e cattiveria di fronte all’estremo difensore avversario.

Errori di questo tipo non possono più far parte del futuro dell’attaccante e dell’Inter in generale. Ogni tiro, ogni occasione costruita deve essere concretizzata al fine di indirizzare la gara verso la giusta direzione. Contro la Samp, a Marassi, serviranno concentrazione e cinismo, gli stessi ideali, spunti che dovranno dimostrare tutti i giocatori fino al termine della stagione.

Gli impegni saranno sempre più numerosi, ravvicinati e di alto livello. Ogni interprete, giocatore dovrà dimostrare di essere all’altezza della casacca nerazzurra e di poter essere utile alla causa. Ogni gara, ogni partita avrà un peso enorme all’interno della stagione corrente.