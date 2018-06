Inter: l’ascesa di Suning è inarrestabile, cresce l’azienda cresce la squadra

Inter: Suning cresce ancora

(Inter Suning) Il sito Calcio e Finanza.it riporta l’analisi sui valori delle aziende operanti sul mercato cinese recentemente realizzata da una società specializzata-

“Suning.com, società operativa di proprietà di Suning Holdings Group, si conferma tra i brand più importanti sul mercato cinese. Secondo la classifica stilata da World Brand Lab, una primaria società di consulenza indipendente per la valutazione del marchio e la strategia di marketing nel mondo, il brand Suning.com si piazza al quindicesimo posto tra le marche cinesi e al primo posto nel settore del commercio al dettaglio, con un valore del brand di 23 miliardi di Yuan, circa 3 miliardi di euro.”

Lo studio analizza i vari marchio presenti sul mercato cinese. Per quantificarne il valore assume tre parametri: rendimento finanziario, impressione del cliente e riconoscibilità del marchio. “Grazie alla forte crescita dei ricavi e ad una crescente riconoscibilità del brand, secondo World Brand Lab, Suning.com ha raggiunto un valore di marca di 23 miliardi di Yuan (3 miliardi di euro circa), in aumento del 19% rispetto alla classifica dello scorso anno.”

Tutti gli indici in forte rialzo

“Suning.com ha registrato una forte crescita finanziaria nel 2017. Ha ottenuto ricavi operativi per 187 miliardi di Yuan (24,5 miliardi di euro), con un aumento del 24,67% rispetto all’anno precedente. Nel primo trimestre del 2018, Suning.com ha realizzato vendite per 69,33 miliardi di Yuan (circa 9 miliardi di euro), in crescita del 46,63% rispetto allo stesso periodo del 2018.”



“La Cina è entrata in una nuova era di consumo di qualità. Ciò fornisce un ampio mercato per lo sviluppo dei marchi locali”, ha dichiarato Sun Weimin, vice presidente di Suning.com. “Come marchio leader nel settore retail, Suning è orgogliosa di essere elencata tra i cinesi 500 Most Valuable Brands. E perciò si impegna continuamente a migliorare la competitività dei marchi cinesi”.

Risultati che devono essere accolti con grande soddisfazione da tutto il mondo interista nella convinzione che la proprietà della società è nelle mani di imprenditori di enorme rilievo. E di ciò l’Inter non potrà che beneficiarne.

Fonte Calcio e Finanza.it

