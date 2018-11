Inter, l’annuncio che fa sognare i tifosi arriva dalla Cina: eccolo (TS)

Inter, parla Jindong Zhang

L’Inter, solo pochi giorni fa, ha ufficializzato il suo fatturato record di 347 milioni di euro, plusvalenze comprese. Ieri dalla Cina sono arrivate importantissime parole pronunciate dal patron di Suning, Jindong Zhang, il quale ha confermato che la sua potente ed enorme nazione riprenderà presto ad investire all’estero.

Un annuncio importantissimo per il futuro dell’Inter, che grazie agli affari in Cina incassa oltre 100 milioni di euro a stagione. E che, quindi, potrebbe incassarne presto molti di più. Al momento, si legge sull’edizione odierna di Tuttosport, la società nerazzurra incassa soldi da cinque società cinesi.

La prima, ovviamente, è Suning, poi ci sono Bejing Yixinshijie, King Dawn Investment, Bejind Imedia Advertising e Fullshare Holdings. Proprio su quest’ultima Tuttosport fa un approfondimento perché dietro c’è un pezzo grosso dell’economia cinese e perché è l’ultima azienda cinese, in ordine di tempo, arrivata a sponsorizzare il club nerazzurro.

Cos’è Fullshare Holdings

Come detto, l’Inter ha stipulato un accordo di sponsorizzazione con Fullshare Holdings, che ha versato al club milanese 3,25 milioni alla firma del contratto e ne verserà altri 10 a stagione fino al 2020. Ma di che azienda si tratta? E’ una holdings, quindi una società che possiede azioni di altre società. Come secondo azionista di questa holding troviamo China Huarong, la banca legata, in alcuni passaggi, all’acquisto del Milan da parte di Li.

Il primo azionista di Fullshare Holdings è il miliardario cinese Ji Changqun, dal patrimonio personale di quasi 4 miliardi di dollari (fonte Forbes). Insomma, un altro importantissimo accordo di sponsorizzazione che sarà solo il primo, dopo nuova l’apertura da parte del Governo Cinese agli investimenti all’estero.