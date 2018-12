Inter, la prossima missione di Lautaro Martinez (GdS)

Inter, Lautaro con Icardi

Inter Napoli è stata decisa da una zampata di Lautaro Martinez a due minuti dalla fine del match. Di questo, purtroppo, troppo poco si è parlato dopo i fatti avvenuti prima e durante la sfida tra la seconda e la terza forza del campionato. Nonostante questi fatti vergognosi è tempo di tornare a parlare di calcio giocato.

La prossima missione di Lautaro, dunque, dopo aver regalato i 3 punti all’Inter, è quella di giocare insieme a Mauro Icardi dal primo minuto. C’è un solo precedente ed è poco incoraggiante, tra l’altro: Sassuolo Inter, prima giornata della Serie A 2018/19. L’Inter perde 1-0, ma recrimina per due rigori non concessi.

L’esperimento, comunque, fallì: il centrocampo nerazzurro, all’epoca privo di Radja Nainggolan, non riuscì a contenere l’onda d’urto dei pari ruolo neroverdi e frittata fù. Da allora Spalletti ha ripetuto più volte che l’Inter non è in grado di sostenere le due punte. Da quando l’ha detto però è passato un po’ di tempo, quindi adesso le cose potrebbero cambiare.

Spalletti ci lavorerà

In futuro sarà possibile rivedere il tandem Icardi Lautaro dal primo minuto. Sì perché, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico Luciano Spalletti starebbe lavorando a questa eventualità. Ovviamente, il giudice supremo è il campo e, come detto, al momento dice 1 tandem argentino uguale 1 sconfitta.

Il problema di fondo – si legge – è che Lautaro va disciplinato tatticamente, proveniendo da un campionato, quello argentino, molto più attento alla tecnica e alla fisicità. Quindi Spalletti dovrà lavorare soprattutto su questo. Quando riterrà l’ex Racing de Avellaneda pronto per sostenere il centrocampo, perché di questo si tratta, il tecnico nerazzurro non esiterà a schierarlo dal primo minuto.