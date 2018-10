Inter: la prima volta non si scorda mai. Un 2018 da incorniciare per il giocatore: è solo l’inizio

E’ un anno indimenticabile per il giocatore nerazzurro, le aspettative sono alte, ma ha già dimostrato il suo valore non solo con la maglia dell’Inter

Il 2018 è un anno che Lautaro Martinez, arrivato all’Inter l’estate scorsa, non dimenticherà. Il giovane attaccante argentino, esploso nel Racing Club de Avellaneda, questa sera ha segnato per la prima volta con la maglia dell’Argentina. Una prima volta che non scorderà mai, non l’unica nel 2018.

L’Inter seguiva da tempo Lautaro Martinez. Il centravanti argentino ha disputato una prima parte di stagione con il Racing Club a dir poco straripante. Decisivo in campionato, Lautaro ha lasciato il segno anche in copa Libertadores, con un esordio da urlo.

Copa Libertadores e serie A

Il 28 febbraio scorso, nel match d’esordio del Racing Club nella massima competizione continentale (l’equivalente della Champions League), la giovane stella del calcio sudamericano ha incantato la platea con una strepitosa tripletta. Al ‘Juan Domingo Perón’ di Avellaneda, davanti al proprio pubblico, il Racing Club ha esordito in copa Libertadores contro i brasiliani del Cruzeiro. Vittoria degli argentini 4-2, con Lautaro Martinez, all’esordio nella competizione, trascinatore con una tripletta. Sono bastati 14 minuti a ‘El Toro’ (il soprannome di Lautaro, ndr), per mettere in rete il primo gol della serata e marcare per la prima volta in carriera in copa Libertadores.

Il 29 settembre scorso, la seconda prima volta della stagione. Lautaro gioca la sua prima partita da titolare a ‘San Siro’. L’avversario di turno è il Cagliari. Il centravanti argentino impiega solo 12 minuti per mettere a segno la sua prima rete ufficiale con la maglia dell’Inter. Un perfetto colpo di testa su cross di Asamoah dalla sinistra.

Nazionale argentina

Questa sera Lautaro Martinez ha giocato titolare nell’Argentina. Un incontro amichevole contro l’Iraq, una netta vittoria 4-0 dell’Albiceleste. La squadra del ct Scaloni è passata in vantaggio al 18° con la prima rete in nazionale di Lautaro. Un gol molto simile a quello segnato contro il Cagliari. Un preciso colpo di testa, questa volta sotto la traversa, su cross proveniente dalla sinistra.

Questa prima rete segnata con la maglia dell’Argentina è la terza prima volta in questo 2018. Un anno indimenticabile per la giovane stella del calcio argentino. Lautaro è solo all’inizio di una carriera che potrebbe vederlo in futuro tra i migliori attaccanti a livello mondiale. Il giocatore ha tutte le caratteristiche per diventare decisivo in poco tempo. Grande forza fisica, tanto agonismo, un’ottima tecnica e visione di gioco insieme ad un grande istinto per il gol. L’Inter e Spalletti hanno un’arma in più in attacco, Lautaro può essere il futuro dei nerazzurri.