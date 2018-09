Inter – La locomotiva nerazzurra è imprescindibile per Spalletti

Asamoah: top player difensivo dei nerazzurri

L’Inter, reduce da tre vittorie consecutive fra campinato e Champions League, è alla ricerca di altri tre punti, di un altro successo e mette nel mirino il match contro il Cagliari. La squadra di Spalletti dimostra ancora diversi limiti. I risultati positivi, però, migliorano il morale della rosa, la quale è sempre più consapevole dei propri mezzi.

La qualità e la tecnica non mancano alla squadra, ma, a volte, il carattere sì. Gli ultimi match hanno dimostrato che il gruppo vuole vincere ogni gara e vuole giocare fino all’ultimo minuto di gioco. La tendenza alla vittoria deve diventare un abitudine per i ragazzi del tecnico di Certaldo, il quale vuole carattere e voglia di risalire la china anche nei momenti più delicati della gara. Molti giocatori devono ancora trovare la migliore condizione atletica e mentale.

Duttile e carismatico

Uno che difficilmente sente la pressione ed è già un pallino di tifosi, allenatore e compagni è Kwadwo Asamoah. Il terzino, pur essendo uno dei nuovi, è già un leader in campo e fuori. La sua grinta, la sua determinazione e il suo tocco di palla stanno impreziosendo e non poco l’inizio di stagione nerazzurro.

Il numero 18 della formazione di Spalletti ha già all’attivo un assist, decisivo per il gol di Icardi contro gli Spurs, e un quasi primo gol in maglia Inter, poichè annullato nel corso del match di Marassi con la Sampdoria. Da anni la società di Corso Vittorio Emanuele cercava un terzino, un esterno difensivo che sapesse interpretare al meglio il ruolo.

Ora è ancora presto per parlarne, ma ci sono tutti i presupposti per dire che Asamoah è uno dei giocatori che sono mancati nelle precedenti stagioni all’Inter. Il giocatore ghanese, inoltre, è duttile e può essere schierato anche a centrocampo come mediano o come esterno alto in caso di necessità. Spalletti ha il suo jolly.