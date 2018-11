Inter: la legge di ‘San Siro’. Nerazzurri perfetti, la difesa è un bunker. Dal 25 settembre…

L’Inter supera il Frosinone, a ‘San Siro’ l’attacco vola e la difesa è un bunker, da due mesi i tifosi festeggiano

L’Inter torna a vincere in campionato e lo fa con un netto 3-0 casalingo contro il Frosinone. Grandi protagonisti del match Keita Baldè, autore di una doppietta (primi gol con la maglia nerazzurra) e Lautaro Martinez, a segno per la seconda volta in serie A.

Contro il Frosinone, l’Inter ha conquistato la quinta vittoria casalinga in campionato. Dopo il tonfo contro il Parma, i nerazzurri hanno dettato legge a ‘San Siro, battendo nell’ordine Fiorentina, Cagliari, Milan, Genoa e Frosinone.

Attacco e difesa

Con le tre reti messe a segno questa sera, i nerazzurri sono il miglior attacco casalingo del campionato con 15 gol realizzati. L’Inter detiene il primato insieme a Juventus e Napoli, con i partenopei che hanno disputato una partita in meno in casa.

A ‘San Siro’, la difesa nerazzurra è un bunker. La squadra di Luciano Spalletti non prende gol da quattro partite, con l’ultima rete subita contro la Fiorentina il 25 settembre scorso. Una solidità ritrovata dopo le reti subite contro Torino, Parma e i viola nei primi tre match giocati in casa. Con quattro reti subite, l’Inter è la seconda miglior difesa casalinga, con Napoli, Juventus e Cagliari. Una rete in meno permette alla Fiorentina di avere il miglior reparto difensivo.