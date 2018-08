Inter, la freccia che arricchirà l’attacco di Spalletti è in arrivo

Arrivano conferme anche dalla Francia: Keita è vicino

L’Inter è molto vicina all’acquisto di Keita dal Monaco. Il giocatore senegalese è ormai prossimo al trasferimento a Milano in prestito con diritto di riscatto. L’ex Lazio, nell’ultima stagione (la prima in Ligue1) ha segnato solo 8 reti e non ha convinto la dirigenza monegasca.

La volontà del giocatore di tornare in Italia e di mettersi nuovamente in discussione, inoltre, sta risultando fondamentale. La Serie A è il campionato in cui Keita è cresciuto, è maturato, nonostante la giovane età (stiamo parlando di un classe 1995).

Il suo punto di forza: la duttilità

Il giocatore, inoltre, è molto apprezzato da Spalletti per la sua duttilità. Il ragazzo, infatti, può ricoprire diversi ruoli, anzi tutti i ruoli dell’attacco. L’ex numero 14 biancoceleste ha giocato sia da econda sia da prima punta, ma anche da esterno d’attacco destro o sinistro.

L’ex manager di Roma e Zenit lo vede, soprattutto, come un esterno, soprattutto, destro, visto che dall’altra parte dovrebbe esserci Perisic. Keita può essere sia una soluzione dall’inizio, ma anche a gara in corso. La sua velocità può essere determinante in alcune gare, soprattutto, quelle contro le squadre chiuse.

I prossimi giorni dovrebbero definire la situazione Keita in orbita Inter. Il ragazzo vuole fortemente i nerazzurri. La stessa società di Corso Vittorio Emanuele attende anche novità da Madrid. Modric è ancora il sogno di kezza estate della Beneamata.