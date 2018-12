Inter, la bufera attorno a Lautaro non si placa: parla l’agente (TS)

Inter, Lautaro nella bufera

L’Inter è reduce da due risultati non proprio esaltanti, la sconfitta di Londra contro il Tottenham e il pareggio dell’Olimpico contro la Roma. Dopo due risultati così, tutti dovrebbero essere concentrati sul campo, invece non è così. Il motivo? Lautaro Martinez, che continua a far parlare di sé.

Dopo l’amaro sfogo del padre su Twitter, poi smentito ma è stato appurato che fossero parole scritte da lui, e per il quale il calciatore è stato “richiamato” da Spalletti e dalla società, arrivano le parole di Alberto Yaque, uno degli agenti del calciatore, riportate dall’edizione odierna di Tuttosport.

Eccole: «Lautaro è un ragazzo che ha una personalità incredibile, tutto quello che gli viene chiesto lo fa. Sono stato tre mesi a Milano e posso dire che avere un calciatore come lui e concedergli poco spazio in campo è complicato». E’ complicato perché uno con quel talento dovrebbe giocare sempre, nonostante d’avanti abbia l’ultimo capocannoniere della Serie A.

“Ha superato questo dispiacere”

Luque poi ha tranquillizzato l’Inter assicurando che Lautaro sta superando questa “tristezza” derivata dal poco utilizzo in campo. D’altra parte, tutti i calciatori vogliono giocare, ma se davanti a te c’è uno dei centravanti più forti dell’intero panorama calcistico mondiale, dovresti stare in panchina senza battere ciglio.

Però, si sa, gli argentini sono sanguigni e non accettano di buon grado le esclusioni. E Lautaro, attraverso parenti e agenti, non l’ha certo nascosto. Purtroppo si trova davanti Icardi, uno degli attaccanti più forti di questa epoca, nonostante ciò, quando Spalletti può, gli da qualche occasione. Ultima la maglia da titolare contro il Frosinone, nella quale ha anche segnato un gol.