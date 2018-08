Inter News Keità è davvero unico

(Inter News) Domani sarà il giorno della presentazione di Keita Balde alla stampa. Arrivato negli ultimi giorni di mercato grazie ad un’operazione perfettamente gestita dallo staff di Piero Ausilio, l’ex Monaco ha già battezzato il suo rientro in serie A domenica sera al Mapei Stadium.

Secondo gli osservatori, domenica con il Torino potrebbe addirittura rovesciare le gerarchie che vedono per ora Politano in pole position, per affacciarsi a San Siro nell’undici titolare.

Il ragazzo è atteso ad una stagione importante, le sue qualità su tutto il fronte offensivo possono diventare la chiave di volta dell’attacco nerazzurro a supporto di capitan Icardi. D’altro canto nessuno ha dimenticato i 16 gol realizzati nella sua ultima stagione italiana nella Lazio due anni fa.

Ma Keita non colpisce solo per le sue doti tecniche. Il Corriere dello Sport di oggi dà notizia di un “vezzo” decisamente particolare del neo nerazzurro: “Chi vede Keita tutti i giorni ad Appiano Gentile è colpito dal suo modo di vestire sempre in lungo, anche nei giorni afosi e con 35 gradi come questi. Particolari a contorno del suo rientro in Italia.”

Fonte Corriere dello Sport