Inter, Juventus e Napoli, la corsa scudetto da qui a fine anno: ecco chi sorride

Da qui a fine anno Inter e Napoli possono tentare l’aggancio e il sorpasso alla Juventus: ecco come

Il campionato di serie A è entrato nel vivo. Inter e Napoli continuano a mantenere il passo della Juventus e i sei punti di distacco in classifica non sono un’impresa. Da qui a fine anno si disputeranno otto gare che potranno far chiarezza sulla corsa scudetto con Inter e Napoli pronte a darsi battaglia per il sorpasso alla Juventus.

I bianconeri non avranno vita facile visto che avranno tre gare abbastanza difficili con Milan, Inter e Roma. Insidiose anche le gare con Fiorentina e il derby con il Torino. Gli uomini di Allegri non hanno mai perso fino ad ora, collezionando 10 vittorie e un solo pareggio con il Genoa. C’è chi aspetta il calo fisico dei bianconeri e qualche passo falso considerando anche gli impegni in Champions. Nelle ultime uscite la Juventus non ha brillato nel gioco a differenza di Inter e Napoli e già con il Milan i tre punti non saranno così facili.

A sorridere maggiormente c’è il Napoli di Ancellotti. In otto gare da qui a fine anno l’unico scontro diretto sarà con l’Inter, poi sette partite da tre punti ciascuna con l’unica insidia Atalanta. Gli azzurri avranno un cammino più leggero almeno sulla carta rispetto anche ai nerazzurri. Spalletti, forse, si giocherà tutto nelle gare proprio con Juventus e Napoli ma dovrà stare attento a non perdere punti per strada con Atalanta, Frosinone, Udinese, Chievo ed Empoli. Il tecnico nerazzurro, ora, può contare anche sul buon momento della propria panchina come Joao Mario e Gagliardini che daranno quella sicurezza maggiore sui vari tour-over che sarà costretto a fare Spalletti.

LE PROSSIME GARE DI INTER, JUVENTUS E NAPOLI.

Inter: Atalanta, Frosinone, Roma, Juventus, Udinese, Chievo, Napoli, Empoli

Napoli: Genoa, Chievo, Atalanta, Frosinone, Cagliari, SPAL, Inter, Bologna.

Juventus: Milan, SPAL, Fiorentina, Inter, Torino, Roma, Atalanta, Sampdoria.