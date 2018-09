Inter: invito a ‘San Siro’ per un tifoso speciale. Oggi ha scritto la storia, nessuno come lui

Giornata trionfale per un tifoso nerazzurro, primo europeo a riuscire in questa impresa, l’Inter l’ha invitato a ‘San Siro’

E’ stata una giornata, o meglio, tre giorni indimenticabili per Francesco Molinari, grande tifoso dell’Inter. Il golfista italiano, miglior giocatore italiano in questo sport, ha vinto la prestigiosa Ryder Cup. Un trofeo che si disputa ogni due anni e che vede affrontarsi i migliori golfisti americani contro i migliori golfisti europei.

Questa edizione si è disputata a Parigi, con la squadra europea, guidata da uno scatenato ‘Chicco’ Molinari, che ha trionfato contro gli Stati Uniti. Il giocatore italiano è entrato nella storia della competizione, primo europeo in assoluto a vincere tutti e 5 i match giocati: quattro vinti in doppio e l’ultimo vinto singolarmente. Non solo, Molinari è stato il primo italiano a vincere un Open.

L’invito dell’Inter

Dopo questo grande successo, è arrivato il tweet di complimenti da parte della società nerazzurra. “Primo italiano a vincere un Open, primo giocatore nella storia della Ryder Cup a vincere tutti e 5 i match giocati. Che stagione per Francesco Molinari, ti aspettiamo a San Siro”, questo il messaggio del club nerazzurro.

Un invito che sicuramente verrà accettato da Molinari. Il tifoso dell’Inter, da oggi, è ancor di più nell’elite del golf mondiale.