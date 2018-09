Inter infinita: come col Tottenham altra vittoria all’ultimo assalto

Decide Brozovic dopo due gol annullati

La Gazzetta dello Sport, in edicola stamane, esalta l’ennessima gara pazza dell’Inter. I nerazzurri si impongono a Genova contro la Sampdoria in pieno recupero, centrando un importante successo.

“Al 49’ del secondo tempo, dopo due gol spazzati via (giustamente) dal Var, quando Brozovic tuona in rete il gol della vittoria, Spalletti non ci sta più dentro e ruggisce a pugni chiusi verso una telecamera, così vicina al quarto uomo”.

Spalletti espulso nel finale ricco di emozioni

La rosea sottolinea come nel finale “il signor Piccinini di Forlì citofona all’arbitro Guida e lo fa cacciare. Il tecnico non ne farà una malattia. Gli sarebbe garbato molto meno non vincere e ritrovarsi oggi con un distacco in doppia cifra dalla Juve, dopo sole 5 giornate. Invece la sua Inter è

passata contro una Samp che ne ha fatti 3 al Napoli e ha doppiato la vittoria sul Tottenham con un finale similmente folle: gol annullato ad Asamoah al 42’, gol annullato a Defrel al 43’, gol partita

di Brozovic all’ultimo respiro. Un putiferio di emozioni. Dentro alla fine ancora Borja Valero. Perché anche la follia pretende coerenza.

E poi l’epilogo che esplode come la cascata finale dei fuochi d’artificio estivi. La miccia l’accende Spalletti inserendo Borja, come col Tottenham: quasi una macumba.

Anche qui c’è l’Inter all’arrembaggio. Minuto 41: Skriniar sfiora il gol di testa. Minuto 42: Asamoah tuona al volo da limite, palla in rete.

Ma la Var sorprende oltre la linea il cross di D’Ambrosio. Ribaltamento di fronte e Defrel inchioda Handa in contropiede (43’). Marassi impazzisce. Stavolta è il guardalinee a spazzare via il gol: fuorigioco. Minuto 49: corner, spizzata, diagonale di Brozo e la Var non trova niente da dire. Spalletti si fa mandare fuori ma l’Inter resta dentro a tutto, molto più viva di una settimana fa”.

Fonte: GDS