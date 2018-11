Inter in cerca di un pass per tornare tra le grandi d’Europa (Corsera)

Corsera – L’Inter a Wembley per scrivere un capitolo fondamentale della rinascita

L’Inter vuole mettere un punto fermo alla sua stagione e tornare tra le grandi d’Europa. Lo sottolinea il Corriere della Sera, che poi spiega come Wembley sia un tempio ricco di fascino. Qui è stata scritta la storia, del calcio, dello sport, della musica.

Sono passati re e regine, stelle come Elton John ed i Queen. Si sono consacrati in questo stadio rinnovato, maestoso e tra i più costosi di sempre. A lasciare il suo segno a Wembley stasera ci prova anche l’Inter di Luciano Spalletti, in cerca di un pass per scrivere un capitolo fondamentale della rinascita.