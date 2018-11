Inter in 10 dopo sette mesi. L’ultima volta in un match pieno di polemiche

L’Inter ha chiuso il match in 10 uomini per il rosso a Brozovic, l’ultima volta sette mesi fa, con tante polemiche scaturite da quella decisione

L’Inter è caduta in campionato dopo sette vittorie consecutive. Una sconfitta pesante a Bergamo, con i padroni di casa che hanno vinto 4-1. Una brutta prestazione della squadra di Luciano Spalletti, che ha chiuso il match in 10 uomini per l’espulsione di Brozovic per doppia ammonizione in pieno recupero.

Un rosso che arriva quasi sette mesi dopo l’ultimo ricevuto dall’Inter. Il 28 aprile scorso, nel big match contro la Juventus, Matias Vecino è stato espulso dall’arbitro Orsato dopo 15 minuti. Un intervento su Mandzukic, con il Var che sentenzia il cartellino rosso: una decisione eccessiva. Una partita in cui si sono scatenate grandi polemiche per la mancata espulsione di Pjanic per doppia ammonizione, con il giocatore bianconero graziato dopo un bruttissimo intervento su Rafinha.

Unico rosso

Nella passata stagione, quello di Matias Vecino è stato l’unico cartellino rosso estratto contro la squadra di Spalletti. Due stagioni fa, sono stati ben cinque gli espulsi in campionato nelle file dei nerazzurri. Due espulsi nei match giocati contro la Juventus tra andata e ritorno.

Banega espulso al 90° per doppia ammonizione in Inter-Juventus del 18 settembre 2016 e Perisic espulso al 94° con un rosso diretto in Juventus-Inter 1-0 del 5 febbraio 2017. Le altre espulsioni sono arrivate contro Sassuolo, Palermo e Genoa.