Inter, importanti parole di Piqué in vista di Tottenham Barcellona (TS)

Inter, Piqué tranquillizza i nerazzurri

Domani l’Inter conoscerà il suo destino europeo. Per passare il turno serve un risultato positivo migliore del Tottenham, che si giocherà la qualificazione al Camp Nou contro un Barcellona già qualificato e già primo. Insomma, non sarà una serata semplice, considerando che la qualificazione è in mano al Barca.

Un paio di giorni fa ci ha pensato Valverde, tecnico dei catalani, a tranquillizzare i nerazzurri, assicurando che il Barcellona gioca sempre per vincere e che quindi farà lo stesso domani sera, nonostante la partita non abbia nulla in palio se non il record di imbattibilità casalinga in Champions che dura dal maggio del 2013.

Alle parole di Valverde si aggiungono quelle di Gerard Piqué, pilastro difensivo della formazione catalana, intercettato da Tuttosport nella zona mista dopo il derby stravinto contro l’Espanyol. Ecco le sue parole: «Certo che giocheremo per vincere, come sempre, lo dimostra la nostra storia. E poi non vogliamo interrompere la buona dinamica di risultati ottenuti nelle ultime uscite».

“Vogliamo tenere la porta inviolata”

Piqué ha poi continuato: «Vogliamo riuscire a mantenere la nostra porta inviolata. Per quanto riguarda l’Inter e il Tottenham, speriamo che a qualificarsi sia la migliore. Noi, di certo, faremo la nostra partita provando a vincerla». Parole importanti queste, che certificano quantomeno le intenzioni dei catalani di voler fare la partita domani.

Da qui a vincerla, ce ne passa, anche perché il Tottenham, terzo in Premier League, ha dimostrato di essere una grandissima squadra in grado di giocarsela contro tutti, anche al Camp Nou, nonostante la sfida di andata l’abbiano persa 2-4 a Wembley. Era un altro Tottenham però, la speranza dell’Inter è che almeno il Barcellona rimanga lo stesso.