Inter – il trequartista cerca il primo graffio a San Siro. Spalletti…

Nainggolan vuole alzare la media di Spalletti

L’Inter, di scena questa sera, sabato 29 settembre, a San Siro contro il Cagliari, cerca la terza vittoria consecutiva in campionato. Luciano Spalletti, in vista della gara di Champions con il PSV, potrebbe apportare alcuni cambiamenti dal punto di vista della formazione.

Il manager di Certaldo dovrebbe inserire Keita sull’esterno e Gagliardini a centrocampo. Dovrebbe essere confermato dal primo minuto, invece, Nainggolan. Il trequartista belga è stato pizzicato dallo stesso allenatore nella conferenza stampa prepartita. “Per ora gli do un 6 come voto” – ha affermato Spalletti.

Obiettivo primo gol al Meazza

L’obiettivo dell’ex Roma sarà quello di far ricredere il suo tecnico, un tecnico che crede molto, che punta molto su di lui. Il Ninja si è già sbloccato in questo campionato, segnando a Bologna il gol dell’1-0. Ora cerca anche la prima rete al Meazza. La sua potenza, la sua carica, il suo carisma, la sua determinazione sono e saranno fondamentali per la formazione meneghina sia in campionato sia in Champions. Spalletti chiede al suo pallino maggiore movimento, maggiore sacrificio, soprattutto, in fase di pressing e costruzione della manovra.

Brozovic e Gagliardini, o Vecino, si devono preoccupare di mettere il belga e gli attaccanti in condizione di segnare, di creare occasioni utili per segnare. Nel caso in cui gli avversari chiudano tutti gli spazi, anche gli stessi interpreti offensivi hanno l’obbligo di abbassarsi per dare soluzioni. Il match contro il Cagliari, in questo senso, rispecchia i limiti e le difficoltà della squadra spallettiana, ma, al tempo stesso, è un’occasione per continuare a vincere e recuperare terreno rispetto alle squadre che occupano le prime posizioni in classifica.

Mancano poche ore al fischio d’inizio di Inter-Cagliari. I tifosi sono impazienti di vedere i loro beniamini scendere in campo. La prossima settimana vedrà Icardi e compagni giocare prima in Champions in Olanda e successivamente a Ferrara contro la Spal.