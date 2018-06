Inter, il terzino resta un rebus. Tra sondaggi e un sogno proibito…

Florenzi è il sogno di Spalletti per la corsia di destra

L’Inter, dopo il mancato riscatto di Cancelo, ha una lacuna da colmare sulla corsia di destra. Il direttore sportivo della società meneghina e Luciano Spalletti, allenatore del club, si sono incontrati ieri in sede, nello stesso arco di tempo in cui Nainggolan ha messo la firma sul suo nuovo contratto da interista, per pianificare le prossime mosse. Per quanto riguarda la corsia difensiva di destra, l’allenatore di Certaldo ha un sogno nel cassetto, un sogno che si chiama Alessandro Florenzi. L’esterno azzurro ha un contratto in scadenza nel 2019 e vorrebbe rinnovare il rapporto con la sua attuale società, ovvero la Roma, ma le parti non riescono a trovare una soluzione.

La Beneamata sta monitornando con estrema attenzione la situazione per sapere se ci sono i margini per dare corpo ad una trattativa. Il numero 24 della formazione capitolina sarebbe un rinforzo di assoluto spessore per l’Inter che, l’anno prossimo, vuole dire la sua sia in Italia sia in Europa. L’operazione di per sè non è facile, anzi è molto difficile, ma il mercato ha dimostrato, in più di un’occasione, di essere imprevedibile. Nell’ultimo campionato, Florenzi ha collezionato 32 presenze. Ha messo a segno un gol, a San Siro contro il Milan, e fornito ben 4 assist ai compagni di squadra. Il giocatore, inoltre, è molto forte anche dal punto di vista caratteriale. A Roma è un leader, uno delle colonne della squadra.

Zappacosta e Darmian le alternative

Non solo Florenzi sul taccuino di Ausilio. Il direttore sportivo dell’Inter sta valutando molti altri profili al fine di accontentare Spalletti entro la fine della sessione di calciomercato. Zappacosta del Chelsea è un obiettivo sensibile, un giocatore che piace anche per via dell’interessamento del Chelsea per Vecino, centrocampista che Sarri, in caso di approdo a Londra, potrebbe chiedere ad Abramovich.

L’ex Torino ha una valutazione di circa 25 milioni di euro. Nell’ultima, e prima stagione inglese, Premier ha collezionato solo 22 presenze in campionato. L’azzurro non è stato impiegato con continuità da Conte e ciò potrebbe spingere lo stesso esterno a cambiare aria anche in ottica Nazionale.

Sempre a proposito di Nazionale, anche Darmian è un pallino della squadra milanese. Il terzino del Manchester United non è piùun titolare inamovibile per Mourinho e può partire per circa 20 milioni di euro. Anche la Juventus si è interessata all’ex capitano del Torino.

Il Mondiale può regalare delle sorprese

I dirigenti dell’Inter stanno monitorando con grande interesse i match del Mondiale in Russia. Dalla competizione internazionale potrebbe essere scoperto il nuovo terzino destro nerazzurro della prossima stagione.