Handanovic torna insuperabile

L’Inter vince a Bologna contro la squadra di Inzaghi e parte del merito va a al portiere nerazzurro Samir Handanovic. Lo sloveno, dopo gli errori commessi contro il Torino, ci mette la faccia e risponde alle critiche con una prestazione di primo livello.Ora sarà necessario, per Handanovic e compagni, confermarsi dopo la sosta. Il campionato è lungo e le posizioni da scalare sono molte.

Chiamato in causa in sole due occasioni, l’ex Udinese si è ripreso l’Inter. Una parata su Helander e una presa aerea degna del miglior acchiappa sogni hanno impedito al Bologna di segnare e di mettere in difficoltà la retroguardia interista. la difesa, per la prima volta in stagione, non ha subito gol e si è dimostrata solida e compatta nell’arco dei novanta minuti di gioco.

Condizioni da valutare

Skriniar, De Vrij, Asamoah e D’Ambrosio hanno fatto il resto. La difesa respinge i pochi attacchi bolognesi e mantiene la porta inviolata. La prima vittoria in campionato deve essere un punto di partenza, un punto da cui partire. Il futuro resta incerto e pieno di punti interrogativi.Questi ultimi dovranno essere cancellati nel più breve tempo possibile.

Le condizioni di diversi giocatori preoccupano e non poco. Icardi e Martinez hanno problemi fisici da valutare così come sono da valutare e da migliorare le condizioni di Perisic, Brozovic e Nainggolan. La Champions si avvicina e ogni elemento della rosa sarà fondamentale. Dopo la sosta ci saranno le sfide di campionato con Parma e Sampdoria e poi la gara europea con gli Spurs di Kane e Pochettino.

Le prossime settimane saranno fondamentali per definire tutte le situazioni delicate dal punto di vista fisico e tecnico. Il modulo che ha portato allaprima vittoria stagionale potrebbe, anzi dovrebbe essere confermato in occasione delle prossime sfide per garantire equilibrio e cattiveria, incisività e precisione.