Inter, il ruggito del giocatore nerazzurro. E domani affronta…

Domani sera l’Inter affronterà la Sampdoria, il giocatore nerazzurro vuole tornare protagonista, è la partita giusta

Una vittoria d’altri tempi all’esordio in Champions League, ora l’Inter deve riprendere il cammino in campionato. L’inizio non esaltante della squadra di Spalletti, con solo una vittoria nelle prime quattro partite, impone all’Inter di andare a Genova e portare a casa i tre punti.

Domani sera, i nerazzurri affronteranno a ‘Marassi’ i padroni di casa della Sampdoria. I blucerchiati sono al quinto posto in classifica con sette punti. Un incontro difficile per l’Inter, che troverà una Sampdoria reduce da due vittorie e un pareggio in campionato.

Icardi matador

Quando vede blucerchiato, Mauro Icardi diventa letale. La Sampdoria è la squadra a cui il capitano dell’Inter ha segnato più reti in serie A. Dieci gol fatti in nove presenze contro la sua ex squadra. La passata stagione è stata entusiasmante nei due match giocati contro la Sampdoria.

Icardi ha messo a segno 6 reti in due incontri. La doppietta a ‘San Siro’ il 24 ottobre 2017, nella vittoria interna dei nerazzurri 3-2, con l’altra rete segnata da un altro ex blucerchiato, Milan Skriniar. La superlativa quadripletta segnata a ‘Marassi’ il 18 marzo scorso, nel largo successo dell’Inter 5-0, con il sigillo di Ivan Perisic che ha aperto le marcature.

Marassi porta bene

Il terreno di gioco di ‘Marassi’ porta bene a Mauro Icardi. Dopo averlo calcato con la maglia della Sampdoria, l’attaccante argentino ha incantato con quella dell’Inter. Oltre alla grande prestazione dello scorso 18 marzo, con quattro reti segnate, c’è da ricordare quello che è accaduto nella stagione 2013/2014.

E’ il 13 aprile 2014 e il centravanti argentino realizza una doppietta contro la sua ex squadra in un’altra grande vittoria dell’Inter a Genova. Finisce 4-0 per i nerazzurri con Icardi trascinatore. Il bottino dell’attaccante nerazzurro a ‘Marassi’ è di sei reti in cinque partite. Domani sera arriva le sesta partita: Icardi vuole riprendere a segnare anche in campionato, la partita è quella giusta.