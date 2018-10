Inter, il noto giornalista non ha dubbi: “La coppia nerazzurra è tra le più forti in Europa”

Un’altra grande vittoria dell’Inter con un’ottima prestazione fornita, il noto giornalista esalta la coppia nerazzurra, tra le più forti in Europa

Una vittoria, la quinta consecutiva in tutte le competizioni, che ha lanciato l’Inter in fuga, con la compagnia del Barcellona. Il secondo successo consecutivo in rimonta in Champions League, Tottenham e Psv si sono dovuti arrendere al carattere, allo spirito e alla forza dell’Inter.

Nella vittoriosa trasferta olandese, grande prestazione della coppia di difensori centrali nerazzurri. Milan Skriniar e Stefan de Vrij hanno dominato contro l’attaccante del Psv de Jong. Il centravanti olandese non è riuscito ad uscire dalla morsa della coppia nerazzurra, perfetta per tutti i novanta minuti. Un muro difensivo difficile da superare, con il duo nerazzurro che migliora l’intesa di partita in partita.

Tra le più forti in Europa

Il giornalista Riccardo Cucchi ha esaltato la prestazione di Skriniar e de Vrij. Subito dopo il match vinto in Olanda dall’Inter, l’ex radiocronista Rai ha così twittato: “La coppia Skriniar de Vrij è tra le più forti in Europa”.

Skriniar non è più una sorpresa. Esploso nella scorsa stagione e miglior acquisto della stagione 2017/2018, il difensore slovacco si sta confermando ad altissimi livelli. De Vrij, arrivato dalla Lazio a parametro zero, sta confermando quanto di buono fatto con la squadra biancoceleste fino alla scorsa stagione. All’Inter, il difensore olandese ha da subito impressionato per le sue qualità, sia fisiche che tecniche. E’ diventato, in breve tempo, un punto fermo della difesa nerazzurra. L’Inter si gode la sua coppia di difensori centrali, tra le più forti in Europa.