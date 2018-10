Inter – Il Ninja affila la sua spada. I nemici stanno arrivando

Un Inter più cattiva nel segno di Nainggolan

L’Inter, in attesa del rientro dei nazionali, si allena ad Appiano. Molti giocatori stanno trovando la migliore condizione. Tra i tanti, Brozovic corre veloce con gli occhi puntati sul derby con il Milan. Il croato è uno dei migliori giocatori della rosa, è il fulcro della manovra e del gioco interista.

Nonostante la buona prestazione di Borja Valero a Ferrara, l’assenza dell’ex Dinamo si è fatta sentire in casa Inter. Quest’ultima attende anche il miglior Nainggolan, troppo discontinuo in questa prima parte di stagione. Il belga, arrivato in estate dalla Roma, è uno dei punti fermi della rosa e di Luciano Spalletti.

Potenza fisica e tecnica

Lo stesso manager di Certaldo ha ammesso il fatto che il suo giocatore non è ancora al meglio e non sta dando il 100% con continuità. Fino ad ora, Nainggolan ha segnato due gol, uno in campionato e uno in Champions. Il numero 14 della società di Corso Vittorio Emanuele sarà chiamato ad una serie di prestazioni di livello cossì come i suoi compagni di squadra.

Dopo il Milan, infatti, i nerazzurri giocheranno al Camp Nou con il Barcellona e poi a Roma con la Lazio. Il trequartista, cresciuto nel Cagliari, è arrivato a Milano con un anno di ritardo e ha tutte le intenzioni di incidere, di essere decisivo per l’Inter. La formazione milanese conta molto sulla sua grinta, sulla sua cattiveria e sulla sua forza tecnica e fisica.