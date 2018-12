Inter, il migliore in campo è una sicurezza: prestazione mostruosa (GdS)

Inter, il migliore in campo

Roma Inter è stata una partita meravigliosa, nonostante le polemiche finali. Il risultato finale forse sta un po’ stretto ai nerazzurri che hanno controllato i giallorossi consentendogli solo i tiri dalla distanza. E ciò è stato possibile grazie alla prestazione dei due centrali, Skriniar e De Vrij.

Proprio lo slovacco è stato eletto migliore in campo dalla Gazzetta dello Sport. Ecco la sua pagella: “Muro vero, salva su Schick pronto a calciare in porta solo davanti a Olsen da 8 metri. Pulisce l’area e ammorbidisce il piede in uscita, un po’arrugginito in avvio. Info dal tabellino: è l’uomo che vince più contrasti e più duelli aerei. Voto 7”.

Prestazione maiuscola, quindi. Gli attaccanti della Roma spesso hanno rimbalzato contro il roccioso centrale slovacco, senza il quale i ragazzi di mister Spalletti probabilmente avrebbero subito qualche gol in più dei due concessi. Inoltre, un dato che fa impressione sono i 43 passaggi riusciti e i soli 9 sbagliati. Chiaro sintomo delle sue straordinarie abilità in fase di impostazione.

Che coppia con De Vrij

L’Inter, con De Vrij e Skriniar, può dormire sonni tranquilli. I due, in coppia solo da una decina di partite, sembra che giochino insieme da anni. Il feeling c’è e si vede benissimo anche in campo, dove rappresentano senza ombra di dubbio una delle migliori coppie difensive dell’intero panorama calcistico europeo.

Nonostante ieri l’olandese non abbia mostrato la parte migliore di sé. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, l’ex centrale della Lazio ha disputato una partita da 6, una sufficienza piena che non si è trasformata in qualcosa di più a causa di qualche svarione iniziale. Svarioni coperti perfettamente dal suo compagno di reparto, perché una squadra vera così fa: ognuno aiuta l’altro.