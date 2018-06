Inter, il giovane nerazzurro verrà aggregato alla Prima Squadra

Colidio: una promozione conquistata sul campo

La Primavera dell’Inter ha conquistato, per il secondo anno consecutivo, il campionato. I ragazzi di mister Vecchi si sono dimostrati i migliori del torneo, della competizione. L’allenatore aggiunge così un altro trofeo alla sua incredibile bacheca. I protagonisti del trionfo nerazzurro, a parteil tecnico, sono noti. Oltre a Zaniolo, Bettella, Emmers e Valietti, anche Colidio ha dimostrato di essere un giocatore di ottimo livello. Nonostante la giovane età (stiamo parlando di un classe 2000), l’argentino ha sorprso tutti per la tecnica e la freddezza dimostrata nel corso della stagione. L’ex Boca Juniors, infatti, ha collezionato ben 22 presenze in campionato, segnando 5 gol e fornendo due assist.

I numeri sono iportanti, rilevanti. la prima stagione in Italia è stata molto positiva per il classe 2000. Oltre al campionato, Colidio ha conquistato anche la Supercoppa Primavera e il Torneo di Viareggio con la casacca dell’Inter. Vecchi lo ha allenato duramente e lo ha inserito gradualmente con il proseguo della stagione regolare. Nei play-off si è rivelato un arma di primo livello, una freccia pungente e decisiva in diverse situazioni delicate. Il suo percorso, però, è appena iniziato. Il ragazzo ha ancora ampi margini di miglioramento. Questo lo sa bene anche Spalletti che vorrebbe promuoverlo in Prima squadra.

Un attacco tutto argentino

Colidio, in caso di permanenza all’Inter, sarebbe il quarto attaccante agli ordini di Spalletti. Con Eder in partenza, la squadra meneghina ha bisogno di prendere un altro attaccante. In questo senso si fanno i nomi di Lasagna dell’Udinese e di Falcinelli della Fiorentina. I primi due attaccanti della rosa, a meno di stravolgimenti improvvisi, saranno Icardi e Lautaro Martinez.

Il capitano presto tornerà dalle vacanze e discuterà il rinnovo con la società. Si parla di cifre importanti, ovvero di un ingaggio da 8 milioni a stagione. L’aumento di stipendio comporta anche l’aumento della clausola rescissoria: da 110 a 160 milioni di euro.

Martinez, invece, è arrivato a Milano dal Racing Avellaneda per 20 milioni di euro circa. Il bomber argentino indosserà, molto probabilmente, la maglia numero 10 della Beneamata. Tutti si aspettano molto da lui, poichè veloce e anche forte sia dal punto di vista fisico che tecnico.

Per l’attacco si valutano anche Quagliarella e Pandev

Quagliarella e Pandev sono due profili che l’Inter tiene in cosiderazione per il ruolo di terzo attaccante. In alternativa, ci sarebbe anche la soluzione più rischiosa, ovvero quella che riporta a Nico Gonzalez, argentino classe 1998 dell’Argentinos Juniors.