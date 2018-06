Inter, il giovane difensore verrà nuovamente ceduto in prestito

Vanheusden vicino al ritorno allo Standard Liegi

L’Inter potrebbe presto cedere, nuovamente in prestito, il giovane Vanheusden allo Standard Liegi. Il club belga punta molto sullo stopper classe 1999. Il ragazzo, gioiello della Primavera nerazzurra, è cresciuto molto nelle ultime stagioni grazie anche alla guida, alla gestione di mister Stefano Vecchi. L’ormai ex tecnico dell’Under 19 ha deciso di lasciare la casata nerazzurra per fare una nuova esperienza al Venezia, in Serie B, prendendo il posto di Simone Inzaghi.

Si tratterà, molto probabilmente, di un prestito gratuito per Zinho che ha già dimostrato di essere uno dei giovani più interessanti del panorama europeo. Il prestito gli darà la possibilità di giocare con maggiore continuità, continuità che non potrebbe avere/trovare nell’Inter attuale per via della presenza di Skriniar, De Vrij, Miranda e Ranocchia. Spalletti lo ha già visto in azione e lo considera un ottima riserva, ma anche un possibile futuro titolare.

Stesso discorso è stato fatto per Alessandro Bastoni. L’ex centrale dell’Atalanta, classe 1999, è stato acquistato dall’Inter un anno fa. Nell’ambito della trattativa Bettella, lo stesso Bastoni è arrivato a Milano in questa sessione, con un anno di anticipo rispetto ai precedenti accordi. Come per Zinho, si apriranno le porte del prestito anche per il gioiello della cantera bergamasca.

La Spal è forte su di lui. La squadra di Ferrara può garantire al giovane difensore un minimo di continuità nel corso della prossima stagione, nel corso del prossimo campionato di Serie A. L’operazione plusvalenze, da rispettare entro fine giugno, non passa dalle prestazioni o dalle valutazioni dei due giovani centrali.