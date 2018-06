Inter, il giovane difensore potrebbe restare a Milano. Ecco perchè

Bastoni “bloccato” da Spalletti

L’Inter sta pensando di trattenere a Milano il giovane difensore Alessandro Bastoni. Il classe 1999, che ha firmato in sede il suo nuovo contratto con la società di Corso Vittorio Emanuele, ha diverse richieste. la Spal, soprattutto, ha messo gli occhi su di lui. La squadra di Ferrara lo vorrebbe in prestito.

Per ragioni di tipo tecnico-tattico, e anche numeriche, lo stesso centrale bergamasco potrebbe rimanere alla corte di Spalletti. L’allenatore di Certaldo ha manifestato la volontà di schierare, di utilizzare la difesa a tre nella prossima stagione. Bastoni sarebbe una buona alternativa, insieme a Ranocchia, ai tre centrali titolari, ovvero Skriniar, De Vrij e Miranda.

Il manager ex Roma e Zenit valuterà il ragazzo nel corso del ritiro estivo. A luglio verrà presa una decisione a riguardo. In caso di cessione, Bastoni partierebbe solo ed esclusivamente in prestito. Nel frattempo il mercato della squadra meneghina continua.

Piero Ausilio, direttore sportivo della stessa Inter, vuole regalare a Spalletti almeno altre due/tre pedine importanti. I prossimi obiettivi sono un terzino destro (circola con insistenza il nome di Florenzi), un esterno di attacco (Malcom è il ptimo obiettivo) e un mediano (con i nomi di Dembèlè e Carvalho alla finestra).