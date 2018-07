Inter, il giocatore brasiliano è ad un passo dai nerazzurri. Ecco le cifre

40 milioni al Bordeaux per Malcom

Malcom è molto vicino al trasferimento all’Inter. Il brasilliano, stando alle ultime indiscrezioni, dalle voci che filtrano dagli agenti di Elenko Sport, il giocatore sarebbe ormai prossimo al trasferimento a Milano, sponda nerazzurra.

La trattativa dovrebbe chiudersi sulla base di 40 milioni di euro. La cifra è elevata e rispecchia le richieste del club francese. 1,4 milioni, dei 40 totali, finiranno al Corinthians, ex squadra dell’esterno carioca.

In attese di ulteriori conferme, sembra che ormai l’Inter abbia preso Malcom. La squadra milanese, dopo Politano (ultimo colpo in ordine di tempo per il ds Piero Ausilio) si assicurerebbe un altro esterno di attacco, un altro giocatore di assoluta qualità e velocità.

Piero Ausilio continua il suo lavoro di rafforzamento della rosa, una rosa che l’anno prossimo giocherà su tre fronti. Spalletti vuole una squadra completa e delle alternative di livello. Le manovre dei dirigenti rispecchiano al meglio l’idea del tecnico.