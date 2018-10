Inter: il giocatore annuncia il ritiro. Cinque stagioni con la maglia nerazzurra

Quest’oggi l’ex Inter ha annunciato l’addio al calcio, per cinque anni ha vestito i colori nerazzurri, vincendo molti titoli

Nicolas Burdisso, ex difensore dell’Inter, ha annunciato l’addio al calcio giocato. Dopo 19 stagioni tra i professionisti, il giocatore argentino ha detto basta, dopo aver “realizzato il sogno che avevo da bambino”.

Burdisso ha vestito la maglia dell’Inter per cinque stagioni, dal 2003/2004 al 2008/2009. In questo periodo, ha disputato 139 incontri, segnando 8 reti e vincendo nove trofei. Quattro scudetti, 2 coppe Italia e 3 supercoppe Italiane, questo il palmaires del difensore argentino.

Il ringraziamento dell’Inter

Attraverso l’account ufficiale spagnolo dell’Inter, la società nerazzurra ha voluto ringraziare Burdisso. Questo il messaggio del club: “Congratulazioni per la tua grande carriera Nicolas! Per noi è un onore che tu abbia difeso i colori nerazzurri in 139 occasioni”.

Nella sua lunga carriera, Burdisso ha vestito le maglie di Boca Juniors, Inter, Roma, Genoa e Torino. In Italia ha vinto solo con i nerazzurri, mentre con il Boca Juniors ha conquistato 2 campionati, 2 coppe Intercontinentali e 3 coppe Libertadores.