Inter, il difensore è un muro: che prestazione! I giornali lo incoronano

Inter, lo slovacco sugli scudi

L’Inter ha vissuto una notte di grande sofferenza contro un Barcellona apparso più in palla. Nel marasma delle azioni da gol costruite dai catalani però è svettato un calciatore nerazzurro. Stiamo parlando di Milan Skriniar che, insieme a Samir Handanovic, ha contributo a disinnescare tutte, o quasi, le azioni pericolose create dai ragazzi di Valverde.

La prestazione del centrale ex Sampdoria, questa volta, è stata notata anche dai quotidiani sportivi italiani, rei invece, in occasione del match di andata, di esserci andati giù troppo pesanti con il 37 nerazzurro. Infatti, dando uno sguardo a Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport, ci si rende subito conto che per Milan è un tripudio di ottime pagelle.

Partiamo da quella della rosea: “Blinda o sbanda: è così. Ondeggia solo una volta su Suarez, poi trova la chiave della serranda: recuperi, chiusure, attenzione. Piace al Barça, non a caso. Voto 7”. Già, Skriniar “sbanda” solo una volta, contro Suarez, poi non lo salta più nessuno. Prova maiuscola.

CdS e Tuttosport sulla falsariga della rosea

L’Inter si è aggrappata a Skriniar per riuscire a ricavare almeno un punto da una partita vissuta in sofferenza totale. Alla fine però è arrivato un buon pareggio grazie alla rete di Icardi. E se non ci fosse stato Skriniar a tenere a galla i nerazzurri…Abbiamo visto la pagella della Gazzetta dello Sport, ora passiamo a quella del Corriere dello Sport. Eccola: “Contro di lui, Dembelè non passa mai. Tutt’altro che agevole, invece, resistere a Suarez, che si muove molto. Resta concentrato così vince tutti gli uno contro uno. Voto 7”.

Altro voto top, altra incoronazione. Ora guardiamo l’ultima pagella, quella di Tuttosport. Eccola: “Pare un pistolero per come riesce ad impallinare gli attaccanti del Barcellona. Voto 7”. Poche semplici parole che però riescono a descrivere una partita vissuta sempre in apnea, nella quale però è riuscito a non affogare nell’impetuoso mare blaugrana.