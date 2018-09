Inter, il colpo a centrocampo è solo rinviato: la nuova strategia

Inter: il piano per rinforzarsi

L’Inter, nonostante i tanti vincoli legati al FFP, ha conclusoun ottimo mercato con rinforzi in ogni parte del campo. L’unico neo è stato il mancato colpo a centrocampo. Eppure il nome di Arturo Vidal era soltanto da ufficializzare. L’obiettivo, poi svanito per l’inserimento del Barcellona, ha fatto coppia con il sogno targato Luka Modric.

Il croato ha infiammato gli ultimi giorni purtroppo il braccio di ferro con Perez non ha avuto risvolti positivi per i nerazzurri. Non tutto è perduto, perché i dirigenti di Corso Vittorio Emanuele sono consapevoli che a Luciano Spalletti manca un centrocampista di livello e a gennaio qualcosa si farà.

Il piano dell’Inter

Ingaggiare un profilo top, nella sessione estiva, sarebbe stato problematico considerati i solito vincoli imposti dalla Uefa. Nella giornata di ieri è stata ufficializzata la lista Champions. Il tecnico di Certaldo non ha potuto inserire Roberto Gagliardini.

L’ex italiano è rimasto fuori insieme a Dalbert, Joao Mario ma la società ha in mente un piano per la prossima sessione di mercato:

1) Tentare il passaggio del girone di ferro con Tottenham, Barcellona e Psv ;

2) Cedere Dalbert, Joao Mario e Candreva per fare cassa ( si spera 40 milioni) ;

3) Piazzare il colpo a centrocampo a Gennaio ;

Qualificarsi agli ottavi è davvero difficile soprattutto se manca un leader in mezzo al campo. Spalletti potrebbe riproporre anche Asamoah in mediana ma quel ruolo scoperto rimane sempre nei pensieri dei dirigenti nerazzurri.