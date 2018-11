Inter, il Chelsea bussa alle porte di Appiano: assalto al difensore (TS)

Inter, assalto Chelsea per il difensore

L’Inter è ancora alle prese con la questione Skriniar. Il centrale slovacco non ha ancora trovato un accordo con il club nerazzurro per quanto riguarda il rinnovo del contratto e questo, nonostante la scadenza sia lontana (2022), consente ai big clubs europei di provare a tentare il colpo. Dopo il Manchester City, oggi tocca al Chelsea dell’italianissimo Maurizio Sarri.

Dall’Inghilterra è giunta voce, infatti, che il club londinese avrebbe offerto alla società nerazzurra ben 80 milioni di euro. Una cifra vicina a quella sborsata dal Liverpool per acquistare il roccioso olandese Virgil Van Dijk (75) e che Ausilio ha sempre utilizzato come metro di paragone per riuscire a trovare un prezzo per cederlo.

La società interista, al momento, smentisce che sia arrivata questa offerta, ha rivelato l’edizione odierna di Tuttosport. Però, se fosse vera, il quotidiano torinese svela che Ausilio e Marotta ci farebbero più di un pensierino. Con una cessione da 80 milioni metterebbero a posto il bilancio nerazzurro per tantissimo tempo, ma rimarrebbero senza uno dei centrali più forti del mondo.

Urge il rinnovo

Le big europee stanno approcciando il nerazzurro poiché consapevoli del suo ingaggio. Skriniar infatti percepisce dall’Inter uno stipendio di 1,5 milioni di euro a stagione. Ranocchia, per dire, prende di più.

E’ necessario quindi rinnovare questo contratto al più presto e dare allo slovacco l’ingaggio che merita. D’altra parte, la poca serenità del ragazzo si riflette in campo: in questa stagione, infatti, è apparso meno brillante rispetto allo scorso anno. Ergo, prima si metterà la parola fine a questa “diatriba”, meglio sarà per tutti, per il calciatore e per l’Inter.