Inter – Il centrocampista si scalda in vista dell’incontro con il Cagliari

Gagliardini: una titolarità da ritrovare

L’Inter, alla ricerca della terza vittoria consecutiva in campionato, sarà di scena a San Siro contro il Cagliari. I nerazzurri vogliono continuare a vincere, continuare a macinare punti e kilometri per recuperare il terreno perduto ad inizio stagione. Luciano Spalletti conosce l’importanza dell’impegno del Meazza.

I passi falsi con le piccole squadre sono stati molti nella passata stagione e non sono mancati nemmeno in questo inizio. Le sconfitte rimediate con Sassuolo e Parma sono prova del fatto che Icardi e compagni faticano a graffiare le compagini troppo chiuse. In questo tipo di gare, gli spazi a disposizione sono pochi, ma serve maggiore intraprendenza da parte di attaccanti ed esterni per aprire una breccia nel muro avversario.

Un giocatore di “protezione”

Politano, Perisic, Candreva e Keita sono chiamati ad un lavoro di maggiore precisione e cattiveria negli ultimi 20 metri del campo. La personalità ricercata negli esterni è la medesima che Spalletti ricerca anche nei mediani. Uno di questi è Gagliardini, ex incontrista dell’Atalanta. Il numero 5 della formazione nerazzurra non sta attraversando un buon momento per via della condizione di Vecino. In Champions, l’azzurro non può essere schierato.

Per questo motivo, crescono le possibilità di vederlo in campo contro il Cagliari. In caso di titolarità, il giocatore bergamasco agirebbe al fianco di Brozovic. I due si completano al meglio perchè il croato si preccupa della gestione e dell’impostazione della manovra. L’azzurro, invece, fa da schermo e protegge il suo compagno in caso di pressione avversaria. Inoltre, può anche spingersi in avanti, offrendo una soluzione vincente in area di rigore per i cross degli esterni.

Luciano Spalletti conta molto sul ragazzo classe 1994, conta molto sulle sue doti atletiche e fisiche, poichè decisive nel contesto tattico del manager di Certaldo. Le prossime gare contro Cagliari, PSV e Spal faranno capire molte cose sul conto dei nerazzurri.