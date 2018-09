Inter, il centrocampista si prende la scena con una prestazione di livello

Gagliardini e il lavoro sporco in mediana

L’Inter si gode la prima vittoria stagionale e si gode la prestazione del suo centrocampista. Roberto Gagliardini viene schierato titolare a centrocampo da Spalletti e lui risponde presente, ma è un presente con la p maiuscola.

Il mediano, schierato al fianco di Brozovic, ha saputo proteggere il suo compagno regista, non ancora al meglio della condizione, e ha saputo contrastare gli avversari in fase di non possesso palla. Brozovic, nonostante qualche errore in fase di impostazione, ha gestito la squadra, la circolazione della sfera. La condizione dell’ex Dinamo Zagabria, però, non è ancora ottimale.

Vecino è avvisato

L’ex Atalanta ha recuperato diversi palloni, risultando fondamentale in più di un’occasione. Stiamo parlando dei primi due gol. In entrambe le situazioni, Il numero 5 dell’Inter ha recuperato gestito due palloni sanguinosi, consegnandoli ai compagni meglio piazzati. Nainggolan e Candreva, autori dei primi due gol, hanno timbrato il cartellino per la prima volta in stagione. L’ex Lazio, in particolar modo, si sblocca dopo non aver mai segnato nel precedente torneo.

Il mediano ha svolto al meglio il suo compito, ha dimostrato a Spalletti e alla scoietà di essere un interprete di livello, un interprete utile alla causa interista. Vecino è avvisato. Anche l’ex Fiorentina, però, è entrato bene, consegnando a Perisic l’assist per il gol del defintivo 3-0. Il risultato è rotondo, la prestazione è discreta. Spalletti ha ancora molto su cui lavorare, ma si sa “vincere aiuta a vincere”.

Dopo la sosta, l’Inter è attesa dal match di San Siro con il Parma, lo stesso Parma che ha messo in grande difficoltà la Juventus nel corso del match giocato ieri sera, sabato 1 settembre. I bianconeri, alla fine, hanno vinto la gara 2-1 grazie alle reti di Mandzukic e Matuidi. Nel mezzo, la rete di Gervinho, il migliore della squadra di casa.