Inter, il centocampista rinnova. L’annuncio nella giornata di domani?

Vecino prolunga il suo contratto con i nerazzurri

Matias Vecino presto prolungherà il suo contratto con l’Inter. Il centrocampista, nella giornata di domani, dovrebbe estendere il suo rapporto di lavoro con la società di Corso Vittorio Emanuele fino al 2022. Il numero 11 della formazione spallettiana è uno dei giocatori di maggior temperamento e qualità, sia tecnica che fisica.

Luciano Spalletti punta e punterà molto sull’ex Fiorentina. Il ragazzo, impegnato al Mondiale con la sua Nazionale, non sta giocando ad alti livelli, ma le sue qualità potrebbero dare una grossa mano all’Uruguay nel corso del torneo. I sudamericani sono attesi dall’ottavo di finale con il Portogallo.

Vecino, eroe del match dell’Olimpico con la Lazio, ha riportato l’Inter in Champions dopo sei anni di assenza. La massima competizione europea torna ad essere teatro, palcoscenico della squadra nerazzurra, la quale vuole ritrovare prestigio e rilevanza al di fuori dei confini italiani.

Spalletti, vero uomo squadra e fuoriclasse dell’ultima stagione della Beneamata, vuole portare la sua squadra, i suoi ragazzi in alto. Vuole condurre Icardi e compagni verso traguardi prestigiosi sia in Italia sia in Europa. La prossima annata sarà decisiva, avrà una grande importanza anche per lo stesso Suning, società di Zhang Jindong.