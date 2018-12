Inter, il calciatore vuole il riscatto: la scalata è cominciata (GdS)

Inter, il calciatore vuole il riscatto

L’Inter sta vivendo una stagione ricca di alti e bassi, nonostante ciò si trova al terzo posto in solitaria a soli tre punti dal Napoli secondo. Una stagione, dal punto di vista dei risultati, il linea con le aspettative, nonostante le assenze ingiustificate da parte di calciatori ritenuti “chiave” nelle passate stagioni.

Il primo di questi non può che essere Ivan Perisic. Il calciatore croato, idolo dei tifosi nerazzurri fino a qualche tempo fa, oggi è uno dei più “odiati”. Il suo rendimento, spesso molto al di sotto dell’insufficienza, sta spingendo sempre più supporters interisti a chiedere la sua esclusione. Il tutto appannaggio del calciatore che in nerazzurro ci vuole rimanere, eccome.

Stiamo parlando di Keita Balde. L’ex Monaco, nelle ultime due partite di campionato, ha segnato tre gol e lì ha segnati nella posizione in cui di solito gioca il croato, ovvero esterno sinistro. E’ palese che, stando così le cose, uno dei due deve accomodarsi in panchina, e il principale indiziato è il numero 44.

Verso la Juve

I tifosi dell’Inter, probabilmente, preferirebbero vedere Keita nella formazione iniziale dell’Inter contro la Juventus, piuttosto che Perisic. E, secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sarà così, anche se è presto per dirlo. Perisic dovrebbe accomodarsi in panchina, lasciando così spazio a Matteo Politano, entrato a gara in corso contro la Roma.

Il tridente offensivo sarebbe quindi composto da Keita, Icardi e Politano, un tridente molto tecnico e veloce che potrebbe mettere in difficoltà la retroguardia juventina. A proposito di Juve, Keita è stato molto vicino alla compagine bianconera ai tempi della Lazio. Poi Lotito stoppò tutto e lo mandò al Monaco in cambio di una trentina di milioni di euro. Allora alla Juve c’era Marotta, lo stesso che deciderà a giugno se riscattare il calciatore o lasciarlo andare.