Inter – Icardi: “Spalletti mi chiede più lavoro in fase difensiva? Io…”

Icardi: “Contento del lavoro svolto per la squadra”

L’Inter vince la seconda gara consecutiva della stagione in Champions. In Olanda, contro il Psv, i nerazzurri ribaltano lo svantaggio iniziale, maturato nel corso della prima frazione di gioco, grazie alle reti di Nainggolan e Icardi. L’argentino, dopoa aver segnato agli Spurs, si ripete. Il capitano interista sfrutta un incompresione fra il portiere avversario e il compagno difensivo e ha gonfiato la rete con la porta sguarnita. Al termine dell’incontro, lo stesso ex Samp parla del lavoro svolto a favore della squadra e dei richiami del suo allenatore, Luciano Spalletti.

“Il mister fa il suo lavoro, mi chiede sacrificio. Io cerco di svolgere il mio compito, cerco di dare una mano ai miei compagni. I giocatori del Psv sono molto bravi a ripartire e sono contento di aver dato una mano ai miei compagni in difesa” – ha affermato il bomber. La prossima gara europea vedrà i nerazzurri impegnati a San Siro contro il Barcellona. Prima, però, l’Inter giocherà a Ferrara contro la Spal in campionato.