Inter, Icardi premiato: “Devo solo fare gol” (GdS)

Inter, Icardi fa incetta di premi

Serata speciale quella di ieri per il capitano dell’Inter Mauro Icardi. Il centravanti argentino, infatti, è stato premiato come miglior giocatore del 2018 dai suoi colleghi nel corso del Galà del Calcio Aic. Quello del miglior giocatore non è stato l’unico premio ritirato da Maurito. Infatti, si è portato a casa anche il trofeo del gol più bello della passata stagione.

Di quale gol si parla? Il gol di tacco segnato a Genova contro la Sampdoria, un gestio geniale, da campione puro. Lui, però, ritiene di averne fatto uno più bello. Ecco le sue parole riportate dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: «Questo gol è bello ma per me ce n’è uno ancora più bello: il secondo fatto al Milan».

Il gol a cui fa riferimento Maurito è la sforbiciata con la quale ha beffato Donnarumma nel derby d’andata dello scorso anno. Un gol meraviglioso che ha fatto impazzire i tifosi interisti, anche per l’importanza della partita. Nella passata stagione di gol belli, e importanti, ne ha segnati tantissimi, anche in questa stagione è partito con il piede giusto, ma l’obiettivo dista due gol.

E’ sfida con Cristiano Ronaldo

Wanda l’aveva detto: “Mauro farà più gol di Ronaldo”. Al momento, come detto, il fuoriclasse portoghese è distante due reti. L’Inter non è una squadra che tira tanto in porta come la Juventus, nonostante questo Icardi sta segnando con straordinaria continuità. Anche domenica sera contro la Roma, un pallone gli è capitato nelle vicinanze, gol.

Ronaldo invece tira di più, ha una media tiri a partita allucinante e, nonostante questo, è “solo” a 10 gol in campionato. Maurito, fermo ad 8, ha una percentuale realizzativa del 26,7%: praticamente, ogni quattro tiri, uno è gol. Numeri mostruosi, che lo lanciano nella sfida contro l’ex Real Madrid. E intanto venerdì c’è Juventus-Inter, ne vedremo delle belle…