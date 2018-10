Inter – Icardi: “Peccato per l’inizio di stagione sottotono”

Icardi: “Steven Zhang è venuto negli spogliatoi a salutarci”

Mauro Icardi, capitano dell’Inter, torna a parlare della vittoria conquistata contro il Milan. Il numero 9 della formazione milanese pensa al futuro e alle sfide che attendono lui e i suoi compagni di squadra. “Steven zhang è venuto nello spogliatoio a salutare tutti. Il clima così è sempre bello. Peccato per l’inizo di stagione. Peccato per la squadra che abbiamo. Siamo riusciti a fare grandi risultati in Champions e in campionato. La palla mi è venuta in testa” – ha affermato l’attaccante -.

“Vecino ha fatto un grandissimo cross, ho cambiato direzione all’ultimo. Abbiamo fatto una grande prestazione prima della sosta e ora dobbiamo continuare su questa strada. Ringrazio Wanda che è sempre al mio fianco. Vincere un derby così è stato fantastico” – ha aggiunto il bomber -. Ora i nerazzurri sono attesi dal match di Champions contro il Barcellona. Nainggolan, quasi sicuramente, sarà assente.