Inter – Icardi. “Non sono contento, potevamo fare meglio”

Icardi: “La differenza l’ha fatta il primo tempo”

L’Inter cade al Camp Nou. La squadra nerazzurra perde 2-0 contro il Barcellona. Gli spagnoli portano a casa il match grazie alle reti di Rafinha e Jordi Alba. Mauro Icardi, capitano della formazione milanese, si concede ai microfoni al termine dell’incontro. “Io credo che la differenza l’ha fatta il primo tempo. Non abbiamo fatto un primo tempo da Inter. Nel secondo abbiamo fatto meglio, abbiamo pressato alti e dovevamo sfruttare meglio qualche occasione. Non sono contento della partita che abbiamo fatto, potevamo fare meglio, ma sappiamo che al ritorno dovremo fare una partita e guadagnare punti per il girone. Sapevamo che dovevamo fare una grandissima partita” – ha affermato l’attaccante -.

I nerazzurri ora devono pensare al campionato. L’occasione per rialzare la testa sarà lunedì 29 ottobre in serata a Roma contro la Lazio. La sfida con i biancocelesti sarà un altro incontro ad alto livello, un’altra gara da vincere per recuperare terreno sulle prime della classe, ovvero Napoli e Juventus. Luciano Spalletti dorvà lavorare sia sulle gambe sia sulla testa dei suoi ragazzi in vista del big match dell’Olimpico.