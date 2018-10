Inter – Icardi: “I gol? Per me l’importante è che la squadra vinca”

Icardi: “Sapevano che sarebbe stata una gara difficile”

L’Inter conquista un’altra vittoria. Questa volta i nerazzurri battono la Spal a Ferrara grazie alla doppietta del capitano della squadra, ovvero mauro Icardi. Lo stesso ex Sampdoria, al termine della gara, si è concesso ai microfoni. “Sapevamo che non sarebbe stato facile qui a ferrara e abbiamo creato diverse occasioni. L’importante era vincere. Il gol con gli Spurs non è stato una scintilla perchè l’anno scorso ho fatto 29 gol. Lavoro ogni giorno per me stesso e i compagni. L’importante è che l’Inter vinca” – ha affermato l’argentino -.

Ora la sosta per le Nazionali porterà diversi giocatori nerazzurri lontani da Appiano. Luciano Spalletti lavorerà con una rosa a ranghi ridotti in vista dei prossimi impegni, impegni di spessore sia in campionato sia in Champions. Il derby con il Milan sarà la prima gara per Nainggolan e compagni al rientro. Dopo la stracittadina ci sarà l’incontro di Champions con il Barcellona al Camp Nou.